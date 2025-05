Lula segue em repouso no Alvorada após diagnóstico de labirintite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanecerá em repouso no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (27), após ser diagnosticado com labirintite. A decisão de manter a agenda restrita foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), que informou que Lula acordou bem-humorado e passou por nova avaliação médica nesta manhã. Ele segue medicado, e a equipe médica estima um período de 24 a 48 horas para a melhora dos sintomas.

Com isso, o presidente não comparecerá a compromissos previstos para esta terça-feira, como a cerimônia de 80 anos do Instituto Rio Branco, no Palácio Itamaraty, e o encontro com reitores de universidades. Lula será representado pelos ministros Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda), enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin participará da solenidade no Itamaraty.

Também estão em avaliação as viagens que o presidente faria ainda esta semana a Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Paraná. Até o momento, não houve confirmação de cancelamento ou manutenção dos compromissos.

Lula suspendeu suas atividades públicas na segunda-feira (26), após sentir vertigens logo após o almoço. Ele foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde passou por exames de sangue e imagem. Segundo boletim médico, os resultados não apontaram anormalidades, e o presidente retornou à residência oficial no fim do dia. Desde então, permanece em observação e repouso.