Maio Amarelo: alunos de Afonso Cláudio participam de várias ações

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada em Afonso Cláudio, desenvolveu, ao longo do mês de maio, uma série de ações educativas em adesão à campanha Maio Laranja, voltada à conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com a participação de estudantes do Ensino Médio, a programação envolveu a exibição de filme sobre o tema, confecção de cartazes e elaboração de frases com mensagens de proteção e respeito aos direitos das crianças e adolescentes. A conclusão da campanha aconteceu com uma caminhada educativa, com a presença da comunidade escolar e apresentação das produções realizadas pelos estudantes.

As atividades foram organizadas pela equipe gestora e pedagógica da escola, com a colaboração dos professores e da profissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE). A proposta teve como objetivo ampliar a conscientização dos estudantes sobre formas de violência, estimular o respeito mútuo, a empatia e a importância da escuta e da denúncia em situações de vulnerabilidade.

A ação integrou-se ao calendário de mobilizações sociais da escola e reforçou o papel da educação na formação cidadã e na promoção dos direitos humanos, por meio de práticas que envolvem diálogo, sensibilização e protagonismo estudantil.