Maio Amarelo! Anchieta recebe programação especial

A Secretaria de Segurança Pública e Social completa a programação relativa ao Maio Amarelo com atividades nesta quarta-feira (21) e amanhã (22). São palestras, para estudantes e para trabalhadores e ações conjuntas com órgãos parceiros.

Nesta quinta-feira (22) haverá palestra com o Detran-ES na Escola Viva, nos turnos matutino e vespertino. A programação começou no dia 13, com panfletagem com orientação no trânsito nas comunidades de Alto Pongal, Joeba, Córrego da Prata e Jabaquara.

O que é?

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas