Maio Amarelo: Cachoeiro reforça temas sobre segurança no trânsito

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realiza ao longo deste mês a campanha Maio Amarelo, com o objetivo de conscientizar a população sobre educação no trânsito, diminuindo o número de mortos e de feridos por situações que poderiam ser evitadas. A abertura aconteceu na segunda (5) na Câmara Municipal de Cachoeiro.

Para marcar a data, o Departamento de Educação de Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) programou ações educativas diversas, incluindo panfletagens, palestras em escolas, atividades educativas em empresas de transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, shoppings, pontos de ônibus e nos principais semáforos da cidade.

Nesta terça (6), por exemplo, servidores estiveram na Engelmig Energia, para distribuir panfletos educativos para os funcionários. A ideia é conscientizar motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas sobre a necessidade de respeitar às regras de trânsito, com foco na redução de acidentes, principalmente os com vítimas fatais.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional para melhorar a segurança no trânsito. Ele surgiu, no Brasil, em 2014, buscando envolver toda a sociedade, inclusive governos, empresas, entidades de classe, associações, escolas e população, focando no estímulo à adoção de comportamentos seguros.

A cor amarela simboliza a campanha, pois, no trânsito, ela é sinônimo de atenção e de advertência, enfatizando a importância da luta pelo respeito às leis que regulam o tráfego, uma vez que os acidentes são uma das principais causas de morte no mundo.