Mais três municípios inauguram salas de teleconsultas no ES

Moradores de Itarana, Santa Teresa e Fundão, na Região Metropolitana de Saúde do Espírito Santo, agora têm acesso às consultas médicas especializadas por meio de telemedicina, sem a necessidade de se deslocar até a Grande Vitória. As três cidades inauguraram, nesta quinta (8) e sexta-feira (9), novas salas de teleconsulta, como parte do programa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para descentralizar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com essas inaugurações, o Espírito Santo amplia para 14 o número de municípios da região metropolitana que já ofertam o serviço. A meta da Sesa é atingir todos os 23 municípios da regional até junho. Desde o início da implantação do programa, em fevereiro, já foram realizados 5.102 atendimentos, segundo dados da Superintendência Regional Metropolitana de Saúde.

A especialidade neurologia adulto foi a primeira a ser disponibilizada nas novas salas. O serviço funciona com agendamento pelo sistema de regulação estadual e envio de SMS ao paciente com a data e horário da consulta. O formato remoto tem se mostrado eficiente, sobretudo para pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção, que antes precisavam enfrentar longos deslocamentos até a capital.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, participou das inaugurações e destacou os avanços. “Estamos levando a saúde mais perto das pessoas. Só o fato de o paciente não precisar viajar horas até Vitória já representa um ganho enorme em segurança, economia e conforto. E estamos trabalhando para ampliar o número de especialidades, como neuropediatria e psiquiatria”, afirmou.

Além da comodidade, as teleconsultas também visam reduzir o tempo de espera por atendimentos e otimizar o uso da rede pública, especialmente em áreas com poucos especialistas. O modelo tem possibilitado que médicos atendam remotamente de qualquer local, desde que estejam aptos e falem a língua do paciente.

Durante as inaugurações, o superintendente da regional, Alexsandro Vimercati, fez um alerta sobre a importância do comparecimento às consultas. “O absenteísmo ainda é alto. Quando o paciente falta, ele tira a vaga de outro e ainda gera um custo para o Estado. Por isso, é essencial manter os dados atualizados e ficar atento ao aviso de agendamento enviado por SMS”, disse.

Os relatos de pacientes reforçam a aceitação do novo serviço. Erasmo Carlos Vigano, morador de Itarana, acompanhou a mãe em uma consulta com neurologista e elogiou a experiência. “A comunicação foi ótima e o atendimento mais prático. Saímos com a receita em mãos”, relatou. Já em Santa Teresa, Maria Eva Moreira Pereira também aprovou. “Antes eu precisava sair de casa às 4h da manhã. Agora fui atendida e ainda volto a tempo de trabalhar depois do almoço”, contou.

Além dos três novos municípios, o serviço de teleconsulta já está ativo em Aracruz, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Viana e Vila Velha.

A previsão da Sesa é de que, até o fim de junho, outras cidades como Vitória, Serra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Ibatiba, Conceição do Castelo, Ibiraçu, João Neiva e Itaguaçu também passem a contar com as salas de teleconsulta.