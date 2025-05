Malafaia envia recado a políticos do Centrão sobre 2026 e Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia fez duras declarações nesta semana, afirmando que “urubus estão se articulando” diante de uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A mensagem, de acordo com aliados ouvidos pelo Metrópoles, foi um recado direto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e aos presidentes de partidos do Centrão, como Gilberto Kassab (PSD), o senador Ciro Nogueira (PP) e Antônio Rueda (União Brasil).

Malafaia afirmou que, caso Bolsonaro seja preso de forma injusta, o ex-presidente sairá ainda mais fortalecido para as eleições de 2026. “Estão pensando que se prenderem Bolsonaro na covardia, ele vai estar fora do jogo eleitoral de 2026. Vai estar mais forte do que nunca!”, declarou, acrescentando que, mesmo com a inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, o ex-presidente ainda será uma figura central no cenário político. O pastor também fez menção à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, destacando sua popularidade entre os eleitores: “Michelle Bolsonaro, a melhor avaliada depois do próprio Bolsonaro”, completou.

A mensagem de Malafaia gerou reações imediatas entre os aliados, que confirmaram a interpretação de que o líder evangélico está enviando um recado claro aos principais articuladores políticos do governo Bolsonaro. A expectativa no meio político é de que o ex-presidente lute para reverter sua inelegibilidade e se posicione como candidato em 2026. Nos bastidores, Bolsonaro tem ventilado a possibilidade de lançar um de seus familiares como opção, embora isso ainda seja tratado com cautela.

O campo da direita, por sua vez, já conta com uma série de nomes dispostos a disputar a Presidência da República. Entre os pré-candidatos estão os governadores Ratinho Júnior (PSD-PR), Eduardo Leite (PSD-RS) e Ronaldo Caiado (União-GO), além de Tarcísio de Freitas, que embora não tenha oficializado sua candidatura, é visto como uma opção entre o bolsonarismo e os setores mais ligados ao mercado financeiro.

Essa movimentação interna tem causado desconforto dentro do PL e no entorno de Bolsonaro. Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma das maiores congregações evangélicas do Brasil, tem se posicionado como um dos principais aliados do ex-presidente, resistindo às investidas dos demais pré-candidatos da direita.

A articulação entre os nomes da direita para o pleito de 2026 continua a agitar os bastidores políticos, com disputas internas que refletem a busca por um novo líder para o campo bolsonarista.