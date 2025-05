Mamão de menor qualidade: cotações estão em baixa no ES e BA

Após período de altas, as cotações para as duas variedades de mamão voltaram a recuar nas principais praças produtoras.

Na semana (19 a 23/05), no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi comercializado a R$ 0,58/kg, queda de 66% frente à semana anterior.

Produtores consultados pelo Hortifrúti/Cepea relataram que o recuo está relacionado à diminuição da qualidade das roças, frente às baixas temperaturas e chuvas acima do esperado, o que aumentaram casos de doenças fúngicas, como antracnose e mancha-chocolate, além do amolecimento dos mamões.

Do mesmo modo, no Sul da Bahia, a variedade formosa, que vinha apresentando cenário de recuperação nas últimas semanas, recuou 41% nesta, sendo negociada a R$ 0,71/kg no mesmo comparativo.

