Marataízes: banda Diante do Trono faz show gratuito neste sábado (31)

Neste sábado (31), em Marataízes, terá a “Marcha para Jesus”. Dentro da programação, realizada pela Secretaria Municipal de Turismo, haverá a apresentação da banda gospel Diante do Trono.

O show gratuito começa a partir das 20h, Praça do Erivelton, conhecida como Praça da Bíblia. Segundo informações, a estrutura do evento será montada em frente à agência do Banestes, com fechamento da avenida principal para garantir a segurança e o conforto do público.

Programação começa mais cedo

Porém, além da atração principal, a programação do evento começará às 16h. Isso porque igrejas do município promoverão uma marcha com saída da Praça da Estação, localizada na Barra, próxima ao Vandinho Lanches.

O trajeto seguirá até o local do evento principal, reunindo fiéis de diferentes denominações em um momento de celebração e união.