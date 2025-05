Marataízes recebe banda “Diante do Trono” em evento gospel no dia 31

A cidade de Marataízes se prepara para receber o primeiro evento gospel de 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo. A programação acontece no sábado, dia 31 de maio, e promete reunir fiéis de diversas denominações cristãs.

A principal atração será a banda Diante do Trono, referência nacional na música gospel, que sobe ao palco às 20h na Praça da Bíblia, localizada no Centro, também conhecida como Praça do Erivelton.

Antes do show, está programada uma marcha das igrejas locais, com concentração a partir das 16h na Praça da Estação, na Barra, nas proximidades do Vandinho Lanches. O cortejo seguirá em direção ao local do evento principal, em um ato de fé e comunhão entre os participantes.

A iniciativa reforça o calendário de eventos religiosos do município e tem como objetivo fomentar o turismo e valorizar a diversidade cultural e espiritual da cidade.