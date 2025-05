Márcia Lopes assume Ministério das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta segunda-feira (5), a troca no comando do Ministério das Mulheres. Cida Gonçalves deixou o cargo após dois anos e quatro meses à frente da pasta, sendo substituída pela assistente social Márcia Lopes.

A nomeação de Márcia foi publicada nesta manhã, com cerimônia de posse realizada no próprio dia. A mudança, já esperada nos bastidores, mantém o ministério sob liderança do Partido dos Trabalhadores.

Natural do Paraná, Márcia Lopes tem longa trajetória no serviço público e no PT. Ela é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde também lecionou, e possui mestrado na área pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). É irmã de Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula e figura histórica do partido.

Com passagens pela Secretaria de Assistência Social de Londrina e pela Câmara Municipal da cidade, Márcia atuou no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) entre 2004 e 2008, como secretária-executiva e secretária nacional de Assistência Social. Em 2010, foi ministra do MDS durante os últimos meses do segundo mandato de Lula.

Em 2012, disputou a prefeitura de Londrina pelo PT, mas não foi eleita.