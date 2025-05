Marechal Floriano: grave acidente deixa um morto e dois feridos

Um grave acidente deixou uma pessoa morta e duas feridas, nesta sexta-feira (16), na rodovia BR-262, em Marechal Floriano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no km 56, próximo ao trevo de Paraju, após dois carros baterem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. O fluxo de veículos ficou lento na região.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui