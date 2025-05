Mariana Coelho abre novo ciclo da carreira com faixa ‘Bem Bem’

“Vivendo intensamente de verdade, casei de vez com a liberdade.” Este é um trecho da novidade da cantora Mariana Coelho, que abre nesta segunda-feira (26) um novo ciclo em sua carreira, com o lançamento da música Bem Bem.

A faixa estará em seu primeiro álbum autoral, Ecos do Desejo, previsto para o segundo semestre deste ano, com produção musical assinada por Signobeat e direção vocal de Fred Nery, do Macucos.

“Podem esperar novidade, mudança, transformação. Ecos do Desejo é o início de um novo ciclo, uma nova fase. É o meu primeiro álbum, e com ele eu apresento a Mariana de 25 anos — inteira, consciente, pronta para contar suas histórias com ainda mais verdade”, afirma a cantora.

A composição de Bem Bem é de Mariana Coelho e Bella Mattar, parceria que recentemente teve outra faixa, chamada Sem Caô. O dueto é fruto da aliança com a VVS Studio Records, administrada por Signobeat e Fred Nery em Vila Velha (ES). Assim, Mariana Coelho trabalha “em casa”.

Carreira

Mariana Coelho despertou olhares em 2017, quando participou do The Voice Brasil (TV Globo), com apenas 17 anos. Encantando jurados e público, no time de Lulu Santos, seguiu trajetória com lançamentos de suas composições.

Teve parceria com Rick Bonadio no Midas Music, cantou a remix de sua faixa autoral Tranquila no Rock in Rio 2019, gravou com nomes como Zeider Pires (Planta e Raiz), e, agora, inicia uma estrada independente para apresentar seu trabalho.