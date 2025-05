Marketing: Senac e Sebrae oferecem curso grátis em São José do Calçado

Em uma iniciativa voltada ao fortalecimento do comércio local, o Senac, em parceria com o Sebrae, está oferecendo gratuitamente o curso “Ferramentas de Marketing Digital para o Comércio” em São José do Calçado. A capacitação tem como objetivo auxiliar empreendedores a aprimorar suas estratégias de divulgação e aumentar as vendas por meio do uso eficiente das redes sociais e outras ferramentas digitais.

As aulas serão realizadas entre os dias 20 de maio e 10 de junho, sempre às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, na Secretaria de Educação de Calçado. Com carga horária de 24 horas, o curso é voltado especialmente para comerciantes e pequenos empresários da região, e oferece certificado aos participantes.

Durante a formação, os inscritos aprenderão a promover seus negócios nas redes sociais, atrair mais clientes e utilizar ferramentas práticas para impulsionar as vendas. As vagas são limitadas.

Os interessados devem se inscrever pelos telefones (28) 99918-0771 ou (28) 99905-7578. A participação é totalmente gratuita.