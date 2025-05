MC Poze é preso por “ligação sólida” com facção criminosa

O cantor MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho Couto, foi preso temporariamente nesta quinta-feira (29), durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o funkeiro teria envolvimento direto com membros da alta cúpula do Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do país.

As autoridades afirmam que MC Poze mantinha uma “ligação sólida” com traficantes ligados à organização criminosa.

As apurações indicam que o artista realizava shows supostamente financiados pelo CV. Segundo polícia, o ato pode configurar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Thales Nogueira, da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, que acatou parcialmente os pedidos da defesa de MC Poze e de sua esposa, Viviane. O caso está sendo conduzido sob segredo de Justiça, o que restringe o acesso aos detalhes do processo.

Mesmo com a restrição de informações, sabe-se que bens de alto valor foram apreendidos e, posteriormente, restituídos, como uma Land Rover, uma BMW, um Honda HR-V e várias joias de luxo. Esses itens chamaram a atenção dos investigadores por sua possível relação com movimentações financeiras suspeitas.