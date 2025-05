Medicina em São Mateus: Ufes anuncia novo curso para 2026

O ministro da Educação, Camilo Santana, na noite desta quarta-feira (28), anunciou que a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abrirá uma nova turma de Medicina em São Mateus, no Norte do Estado.

O ministro revelou que o processo seletivo para o curso está previsto para o segundo semestre de 2025, com as aulas sendo iniciadas no ano seguinte, em 2026. A confirmação foi feita por meio de um vídeo em que Santana aparece acompanhado do senador capixaba Fabiano Contarato (PT).

A construção de infraestrutura para o curso, como laboratórios e salas de aula, será financiada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Já está tudo previsto. Vamos ter esse curso de Medicina”, afirmou o ministro.

Embora o anúncio tenha sido realizado, detalhes sobre o número de vagas e o valor total do investimento ainda não foram revelados.