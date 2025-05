Médico é encontrado morto em casa em Colatina; causa será investigada

O médico Arnaldo Caetano Moraes, de 50 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (30), em sua residência no bairro Riviera, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O corpo foi localizado por volta das 17h30 por uma funcionária responsável pela limpeza da casa.

Segundo informações preliminares, Arnaldo morava sozinho e estava incomunicável havia alguns dias, sem responder a mensagens nem atender ligações, o que gerou preocupação entre amigos e colegas de trabalho. A funcionária, que possuía a chave do imóvel, foi até o local a pedido de familiares e encontrou o corpo dentro da estrutura de uma piscina em construção no quintal. A obra estava inacabada e sem água.

A causa da morte será confirmada após exames periciais, conduzidos pela Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para necropsia.

Arnaldo era endocrinologista, atuava como médico de emergência no SAMU de Linhares e também trabalhava no serviço de atendimento RemoVida. Ele mantinha consultório particular em Colatina e era formado em Farmácia (Universidade Severino Sombra, 2002), Bioquímica (Universidade do Grande Rio, 2003) e Medicina (Centro Universitário do Espírito Santo, 2011).

A Polícia Civil investiga o caso. A notícia causou comoção na comunidade médica e entre amigos, que destacaram a dedicação de Arnaldo à medicina de urgência e emergência.