Menino de 2 anos é resgatado com ajuda de cães no Norte

Na manhã de quarta-feira (30), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) localizou um menino de dois anos e oito meses que havia desaparecido na tarde de terça-feira (29/04), na zona rural de Humaitá, a 590 km de Manaus. O pequeno Jorge Estevão dos Santos foi encontrado a cerca de 100 km de Humaitá, em um ramal da BR-319, próximo a um córrego, onde estava protegido por dois cães.

A mãe da criança, Sabrina dos Santos, de 24 anos, contou que os cães pertencem a um vizinho e que o vínculo do filho com os animais começou há cerca de dois meses. “Eles fazem parte da nossa família agora, os heróis da cidade”, disse Sabrina. Ela ainda relatou que os animais, conhecidos na vizinhança, estavam sempre ao lado do menino, mostrando um comportamento protetor.

O desaparecimento ocorreu enquanto Jorge brincava com os cães na chácara da avó, em uma área de cafezal. O garoto acabou se afastando e entrando na mata com os animais. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e, após chegar ao local por volta da meia-noite, iniciou as buscas. Às 7h30 da manhã de quarta-feira, Jorge foi encontrado a aproximadamente 600 metros do ponto de desaparecimento, em uma área de mata fechada.

O militar Roberto Mello, que participou das buscas, destacou que as pegadas dos cães foram cruciais para encontrar a criança. “Quando avistei o rastro dos cães, seguimos na direção e conseguimos localizá-los juntos”, explicou Mello. Durante a abordagem, os cães tentaram proteger o menino, mas com paciência, os bombeiros conseguiram acalmá-los e aproximar-se da criança. “Ele repetia: ‘casa, casa'”, relatou o militar.

Jorge estava com o corpo frio, machucados no rosto e visivelmente assustado. Após ser avaliado por uma técnica de enfermagem, foi entregue à família, que agradeceu o empenho dos bombeiros e a ajuda dos animais na localização do menino.