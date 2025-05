Messes: programa contribui para criação de 36 novos CNPJs no Sul do ES

O Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes), com seu programa de Aceleração e Pré-Aceleração de Empreendimentos Inovadores, tem contribuído diretamente para a formalização de 36 startups na Região Sul.

Através de recursos captados junto a edital Sebrae/FAPES/MCI, o Messes se habitou como ‘Ambiente Promotor de Inovação’ e, com isso, promoveu a capacitação de jovens empreendedores, estruturou e capacitou ideias que se transformaram em negócios, superando, inclusive, as metas estabelecidas no Edital.

Para o secretário Executivo do Messes, Ricardo Coelho, os recursos foram aplicados no programa para capacitar as ideias. “Melhorar e capacitar o projeto de uma startup, que se transformou nesses 36 CNPJs, que contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade e estão em consonância à missão do Messes, que é o desenvolvimento econômico do Sul do Espírito Santo”, explica.

“Entendemos que esses programas criam possibilidades para os jovens, que se tornam empreendedores, que contribuem para gerar emprego e renda na cidade”, destaca Ricardo.

Startup Weekend

Em conformidade com sua missão de transformar a realidade econômica na região, o Messes e seus parceiros promovem no final de maio a 5ª edição do Startup Weekend Sul Capixaba, um evento imersivo de 54 horas de empreendedorismo e inovação para potencializar ideias e contribuir para o surgimento de novos negócios.

“Esses programas são oriundos do Startup Weekend, que vai acontecer no fim de maio e as inscrições estão abertas”, completa o secretário Executivo.

As inscrições podem ser feitas no site do Messes: messes.com.br.