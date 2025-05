Minha Casa, Minha Vida: mais de 900 unidades são entregues em Linhares

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta sexta-feira (16) a quitação total do saldo devedor de 209 contratos do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, voltado a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. O anúncio foi feito durante a entrega de 917 unidades habitacionais no Residencial Mata do Cacau, em Linhares, norte do Estado.

O benefício, que representa um alívio financeiro para centenas de famílias, será custeado com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB). A quitação será feita em parcela única e à vista, garantindo a posse definitiva dos imóveis aos beneficiários.

A cerimônia contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e simbolizou um avanço importante na política habitacional capixaba. Entre os novos moradores, estão beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de famílias sem vínculo com programas assistenciais, que teriam que arcar com prestações mensais de R$ 350.

“Todos vocês ao receber a chave de sua casa choram de emoção, pois a dignidade bateu à sua porta. O sonho que vocês tinham começa a se realizar. Dos 917, temos pessoas do Benefício da Prestação Continuada (BPC), temos do Bolsa Família, mas temos pessoas que não têm nenhum desses benefícios e teriam que pagar 60 prestações de R$ 350. Através da parceria com o Governo Federal, com o presidente Lula e com o ministro Jader, o Governo do Estado vai pagar essas prestações”, afirmou o governador.

A ação é fruto de uma articulação entre o Governo do Estado, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. De acordo com o secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, serão investidos aproximadamente R$ 5 milhões para ampliar o acesso à moradia digna.

Além do programa federal Minha Casa, Minha Vida, o Espírito Santo mantém sua própria política habitacional por meio do programa Nossa Casa, que atua de forma complementar para ampliar o alcance das ações voltadas à população de baixa renda.