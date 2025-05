Morre Renato Magalhães, referência do jornalismo capixaba

Faleceu neste sábado (3), Renato Magalhães, jornalista amplamente reconhecido por sua trajetória marcante na comunicação de Cachoeiro de Itapemirim e referência em todo o Espírito Santo.

Renato era conhecido por seu entusiasmo e pela firme crença no poder da informação e do diálogo como instrumentos de transformação social. Ao longo de sua carreira, construiu uma reputação pautada pela integridade, compromisso com a verdade e dedicação à profissão.

A morte de Renato deixa uma lacuna significativa no jornalismo capixaba, mas também um legado inspirador para as futuras gerações de comunicadores. A causa da morte do comunicador não foi divulgada.