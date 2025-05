Moto com R$ 205 mil em débitos é localizada em Barra de São Francisco

Com o auxílio do monitoramento do Cerco Inteligente, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), uma motocicleta com mais de R$ 205 mil em débitos foi localizada, na tarde dessa segunda-feira (19), em uma blitz de trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) em Barra de São Francisco. O valor dos débitos é referente a multas de fiscalização eletrônica. O Licenciamento do veículo também está atrasado desde 2010.

A localização foi possível graças à parceria dos órgãos de trânsito envolvidos. O veículo passou a ser monitorado, após ser incluído no alerta do Cerco Inteligente pelo Detran|ES a pedido de militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) por estar entre os com mais débitos no Estado.

A partir do monitoramento pelo Cerco Inteligente, verificou-se que uma das motocicletas estava em circulação em Barra de São Francisco. As informações foram repassadas à patrulha de trânsito do 11º Batalhão e, durante a realização de uma blitz nessa segunda-feira (19), o motociclista foi abordado na rodovia ES-080, localidade conhecida como “Reta do Maia”, na saída de Barra de São Francisco.

Ao todo, o veículo está com R$ 205.447,41 em débitos. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado ao Detran|ES. O condutor, apesar de não ter mandado de prisão em aberto, tinha registros de várias passagens pela Justiça por diversos crimes. Ele foi liberado após a abordagem.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destaca que a tecnologia do Cerco associada à colaboração entre os órgãos é essencial para retirar de circulação infratores frequentes. “Esses veículos acumulam um grande valor em débitos de multas por estarem rotineiramente desobedecendo às leis de trânsito. São multas principalmente de radares por excesso de velocidade. Então, são condutores que utilizam esses veículos de forma irresponsável, colocando em risco a segurança nas vias e a vida das pessoas. A parceria dos órgãos foi fundamental para localizar e retirar esse veículo de circulação”, disse.

O chefe da subseção de comunicação do BPTran, tenente Lourenço, também destaca que esse valor alto em débitos ocorreu pelo desrespeito total e sistemático das regras de trânsito que levaram a diversas multas por parte do veículo. “Os militares do Batalhão de Polícia de Trânsito acompanham de perto os veículos que mais cometem infrações para buscar e apreender sempre que estiverem transitando de maneira irregular”, afirmou o oficial.

Já o comandante do 11º Batalhão, tenente-coronel Jader Roberto, enfatizou a importância das operações de fiscalização de trânsito, principalmente na época da colheita do café na região. “As cidades atendidas pelo Batalhão recebem uma grande quantidade de trabalhadores de outros municípios e estados e dentre eles pode haver pessoas foragidas da Justiça, além de veículos em situação irregular. Apreensões como esta trazem transtornos para os proprietários dos veículos, pois na maioria das vezes não são os responsáveis por esses débitos, mas venderam o veículo e não foi feita a transferência”, afirmou o comandante.

Blitz inteligente

Além do monitoramento de veículos com muitos débitos, o trabalho realizado pelo Detran|ES, a partir do Cerco Inteligente, também tem como foco o combate à clonagem de veículos, a verificação de veículos de transporte escolar clandestino e irregulares, bem como o mapeamento para constatação de veículos movidos a gás natural, com KIT Gás, que não estejam em dia com as inspeções obrigatórias. A equipe também monitora veículos que circulam com excesso de velocidade, bem como em cometimento de outras infrações, para o planejamento e realização de blitze inteligentes, com o objetivo de otimizar a eficiência das operações de acordo com o segmento proposto pelos levantamentos obtidos junto ao Cerco.

O gerente Lobato destacou a funcionalidade do Cerco Inteligente para possibilitar a atuação mais eficiente. “Planejada e criada pelo Detran|ES, a Central de Monitoramento do Cerco Inteligente no Detran, por meio de painel chamado de Blitz Inteligente, permite identificar os locais e horários com maior incidência de infrações de trânsito relacionadas à segurança viária e a restrições de circulação de veículos e, assim, planejar operações de maneira mais eficiente, sempre com foco na segurança viária e na proteção a vida”, frisou.