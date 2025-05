Motocicleta furtada em Alegre é recuperada pela PC de Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, recuperou, nesta quarta-feira (30), uma motocicleta CG Titan que havia sido furtada em Alegre, no último dia 6 de abril. O veículo foi encontrado em uma residência no bairro São Miguel, em Guaçuí.

A recuperação da moto ocorreu durante diligências investigativas sobre uma denúncia relacionada a uma televisão furtada, que estaria em posse de um homem com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas na região da Lagoa, em Guaçuí. Durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta estacionada no quintal da casa. A consulta à placa revelou que o veículo tinha restrição por furto.

O suspeito, um homem de 22 anos, informou que havia comprado a motocicleta por R$ 1.000,00 de um indivíduo residente em Celina, distrito de Alegre. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Guaçuí, onde foi autuado por receptação. Após o pagamento de fiança, o suspeito foi liberado e poderá responder ao processo em liberdade.