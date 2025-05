Motorista é flagrado dirigindo de ré em avenida de Cachoeiro

Quem disse que dirigir é só ir pra frente? Um vídeo enviado por um internauta neste domingo (4) mostra uma cena, no mínimo, curiosa: um motorista trafegando de ré como se estivesse em uma competição de manobras radicais, na movimentada Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nas proximidades da rodoviária, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

“Pra quem acha que já viu de tudo, o cara tá subindo de ré aqui. O carro deve estar só passando de ré. Esse é fera”, comentou, incrédulo, o motorista que flagrou o momento e compartilhou a gravação nas redes sociais.

Apesar do estilo “vintage” de condução, o episódio não terminou em acidente, felizmente. No entanto, vale o alerta: segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir em marcha à ré em via pública — salvo pequenas manobras e com segurança — configura infração grave. O artigo 194 é claro: a brincadeira pode sair cara, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação.

Ou seja, por mais criativo que pareça, dirigir de ré não é exatamente um talento a ser exibido no trânsito.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais