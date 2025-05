MPES atua no combate crimes ambientais em Guarapari

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Guarapari, com apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central), do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou a fase ostensiva da “Operação Ampulheta”, nesta quinta-feira (08/05).

A investigação foi instaurada pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Guarapari com o objetivo de apurar organização criminosa voltada à prática de crimes ambientais em detrimento de unidade de conservação de proteção integral estadual, o Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), e da contígua Área de Proteção Ambiental de Setiba. Dentre as práticas apuradas estão ocupação e uso do solo urbano de forma desordenada, grilagem de terra e crescimento de atividades criminosas na região, inclusive com intimidação à atividade de fiscalização de agentes públicos.

A deflagração da operação tem por objetivo o cumprimento de 12 ordens de busca e apreensão nos municípios de Guarapari e Vila Velha, em cumprimento de decisão judicial da Vara do Juízo das Garantias de Guarapari.

Os trabalhos contaram com a participação de Policiais Militares do Batalhão de Polícia Ambiental, 4° e 10° Batalhões da Polícia Militar e 13° Cia Independente da Polícia Militar, além de militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuaram nas buscas e apreensões.