MPES lança seleção para estágio em Direito com bolsas de até R$ 1.800

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) iniciou o processo seletivo para o preenchimento de vagas de estágio para pós-graduandos em Direito. Ao todo, estão sendo oferecidas 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, conforme o Edital SPGA nº 37, publicado em 29 de abril de 2025.

As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 19 de maio de 2025 e podem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/A3berZyfg1EHYg8e6. Os candidatos devem escolher uma das áreas de atuação: cível ou criminal. A prova objetiva será aplicada no dia 28 de maio de 2025, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória.

Além das 10 vagas gerais, um outro processo seletivo está aberto para uma vaga específica na 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, conforme o Edital SPGA nº 36, de 24 de abril de 2025. As inscrições para esta vaga vão até o dia 8 de maio de 2025, por meio do link https://forms.gle/3Y61AypB6up4ohZf7. A prova objetiva e discursiva ocorrerá no dia 14 de maio de 2025, às 14h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça.

O estágio para pós-graduandos oferece carga horária de 6 horas diárias (30 horas semanais), com bolsa de complementação educacional de R$ 1.800, além de R$ 250 de auxílio-transporte.

Vagas abertas para estágio de graduação

Também estão abertas as inscrições para seleções de estágio de graduação em Direito e Biblioteconomia. Os estágios para graduação têm carga horária de 4 horas diárias (20 horas semanais) e oferecem bolsa de R$ 1.000, além de R$ 250 de auxílio-transporte.

As oportunidades para graduação em Direito incluem vagas na Promotoria de Justiça de Alegre e na Promotoria de Justiça de Iconha:

Alegre : Edital SPGA nº 33, de 22 de abril de 2025 – 1 vaga imediata e formação de cadastro de reserva. Inscrições até 5 de maio de 2025 (link de inscrição). Prova objetiva em 9 de maio de 2025, às 14h.

Iconha: Edital SPGA nº 30, de 16 de abril de 2025 – 1 vaga imediata e formação de cadastro de reserva. Inscrições até 12 de maio de 2025 (link de inscrição). Prova objetiva em 20 de maio de 2025, às 14h30.

Há ainda uma vaga para graduação em Biblioteconomia:

Biblioteconomia: Edital SPGA nº 35, de 23 de abril de 2025 – 1 vaga imediata e formação de cadastro de reserva. Inscrições até 8 de maio de 2025 (link de inscrição). A seleção será feita com base no coeficiente acadêmico e no período do curso.

As informações completas sobre os processos seletivos podem ser consultadas nos respectivos editais disponíveis no site do MPES.