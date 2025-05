Mudança de carreira: 5 dicas úteis para uma guinada profissional

Descubra como reformular seu currículo (e suas estratégias) para dar um novo rumo à sua carreira.

Se quem está ingressando no mercado de trabalho tem dúvidas na hora de procurar emprego, nada mais natural do que se sentir assim ao buscar uma mudança de carreira. Mas, mesmo que você procure algo totalmente diferente do que vem fazendo, isso não invalida o que você desenvolveu e conquistou até agora.

Muitas empresas podem se interessar por alguém que mostra versatilidade, disposição para aprender coisas novas e resiliência ao “recalcular a rota” em busca de satisfação no trabalho. O importante é destacar o valor daquilo que você tem a oferecer em uma nova ocupação.

Para se inspirar, você pode conferir alguns exemplos de perfil profissional no Onlinecurriculo. E aproveite para usar os recursos de inteligência artificial aplicada ao preparo de currículos e cartas de apresentação — que são ferramentas essenciais para buscar oportunidades de emprego hoje em dia.

1. Entenda o cenário

Não se intimide com as estatísticas sobre taxas de desemprego ou com o avanço dos recursos de triagem automatizada de currículos. Tanto os algoritmos desses sistemas quanto as equipes de recrutamento vão relacionar o seu CV a um perfil idealizado para a vaga. E a boa notícia é que o seu perfil profissional pode ter características que atendam a demandas atuais como:

dificuldade de preencher vagas em determinados setores do mercado de trabalho

lacunas de habilidades e competências técnicas nas empresas

inovação ou implementação de novos projetos

Sempre há espaço para o talento! Você só precisa entender melhor as necessidades dos setores do seu interesse e as lacunas de que você suprir para as empresas.

2. Prepare um novo CV (ou reformule o seu)

Um currículo para mudança de emprego não precisa fugir ao padrão, mas vale a pena escolher um modelo de CV que seja indicado para a área em que pretende atuar em termos de estilo. Detalhes como a fonte ou a cor de destaque do layout sempre fazem uma certa diferença, mas o que importa mesmo é a sua estratégia para valorizar informações que conectem o que você tem a oferecer ao que a empresa precisa.

A principal recomendação é declarar o seu novo objetivo de carreira com clareza e logo no início do currículo. O ideal é colocar o nome cargo desejado e escrever duas a três frases com o título de perfil profissional. Esse pequeno texto deve mencionar os seus pontos fortes e valores alinhados aos da empresa, além de introduzir a sua intenção de mudar de carreira.

Por exemplo, você pode escrever algo como: “Ao longo da minha experiência de tantos anos em tal área ou cargo, pude desenvolver tais habilidades/conhecimentos que pretendo colocar em prática no cargo oferecido ao iniciar uma nova perspectiva de carreira” ou “Acredito ter o perfil ideal para ajudar a empresa a atingir tais objetivos, graças à experiência que adquiri em tal cargo/setor e a minha grande motivação em construir uma carreira bem-sucedida em tal cargo/setor”.

3. Contextualize seus pontos fortes

Além de relacionar as informações do seu currículo ao escopo do cargo que você pretende conseguir, é bom fornecer contexto sobre as suas habilidades transferíveis para a sua transição de carreira. Você pode fazer isso nas seções Objetivo e/ou Experiência Profissional do currículo.

A dica é mencionar resultados com números que permitam ter uma dimensão do impacto de suas ações. Outra opção é dar exemplos de como você aplicou suas habilidades nos projetos em que se envolveu ao longo da carreira ou demonstrar o seu compromisso com o aprendizado necessário para ingressar em uma nova área, mencionando os cursos que você tem feito.

4. Personalize cada candidatura

A personalização do currículo para cada candidatura é uma estratégia recomendável para qualquer pessoa em busca de emprego e se torna essencial nos casos de mudança de carreira. É importante demonstrar que, apesar do seu histórico profissional em outra área, você tem um perfil alinhado ao que a empresa está buscando.

Para isso, você pode fazer um currículo básico e depois criar versões específicas para se candidatar a cada oportunidade. Procure usar palavras-chave para destacar as suas qualificações e habilidades que se encaixam nos requisitos indicados no anúncio do emprego.

5. Invista nas relações profissionais

Comece a procurar conexões nos círculos relacionados ao tipo de trabalho que você pretende exercer. É sempre útil manter contato com a sua rede profissional, mas tenha cautela ao escolher para quem você for revelar os seus planos de mudar. E, ao conseguir indicações para enviar o seu currículo, é recomendável mandar uma carta de apresentação junto com o seu currículo. Assim, fica mais fácil explicar o seu interesse em redirecionar a sua trajetória e reforçar como a sua iniciativa de se reinventar profissionalmente pode ser útil para a empresa.

Quanto mais cedo você começar, será mais fácil conduzir a sua reinvenção profissional e encontrar a oportunidade certa para a sua mudança de carreira. Então, levante as informações necessárias para reformular o seu currículo e comece agora mesmo!

Fonte: onlinecurriculo.com