Mudança de cidade? Capixabas buscam soluções práticas para levar seus

Realizar uma mudança de cidade ou estado é um processo que exige organização e planejamento, principalmente quando envolve o deslocamento do veículo pessoal. Para os capixabas que estão de mudança ou para quem escolheu o Espírito Santo como novo lar, encontrar um serviço confiável de transporte de veículos no Espírito Santo pode representar não apenas comodidade, mas também segurança e economia.

Dirigir o próprio carro em longas distâncias pode ser exaustivo, arriscado e gerar um desgaste desnecessário no automóvel. Por isso, cresce a procura por empresas especializadas nesse tipo de serviço, como a Nacional GO, que atua em todo o território nacional.

Como funciona o transporte com a Nacional GO?

A Nacional GO, com mais de 100 mil veículos transportados desde 2010, oferece uma operação logística eficiente e segura, baseada em um processo dividido em três etapas:

Coleta – O veículo é levado até uma base da transportadora por caminhão plataforma ou, em alguns casos, pelo próprio proprietário. Uma vistoria inicial documenta o estado do carro. Transferência – O automóvel é embarcado em um caminhão cegonha junto a outros veículos com rotas semelhantes. Essa modalidade de transporte de veículos para outro estado é ideal para longas distâncias e oferece ótimo custo-benefício. Entrega – O veículo é levado da base final até o destino ou retirado pelo dono. Uma nova vistoria garante que tudo esteja conforme o embarque.

Vale lembrar que o dia da coleta não é considerado no prazo de entrega, pois a programação logística ocorre no próximo dia útil.

Quais veículos podem ser transportados?

A Nacional GO realiza o transporte de carros no Espírito Santo, motos, caminhonetes, vans, caminhões, embarcações e até carrinhos de golfe. Entre os modelos mais transportados estão:

Motos diversas

Carros de passeio, clássicos, de luxo ou importados

Lanchas e barcos de até 52’

Veículos comerciais como HR prancha e vans

Veículos blindados também podem ser transportados, embora exijam frete diferenciado por conta do peso. Modelos rebaixados precisam de adaptações para embarque seguro em caminhão cegonha. Já veículos modificados ou com dimensões fora do padrão exigem envio prévio de medidas e fotos.

Segurança e rastreamento durante o transporte

Ao optar pelo transporte de veículos no Espírito Santo com a Nacional GO, o cliente conta com medidas rigorosas de segurança. São utilizados equipamentos de fixação robustos e todas as viagens são protegidas por apólices RCTR-C (acidentes) e RCF-DC (roubos).

As rotas são planejadas com base em fatores como clima, tráfego e qualidade das estradas. É possível contratar coberturas adicionais para proteção contra danos menores, além de contar com oficinas credenciadas em caso de necessidade de reparo.

Como solicitar um orçamento para o Espírito Santo?

Você pode solicitar a cotação do seu transporte pelos seguintes canais:

Site oficial ou plataforma da Nacional GO

WhatsApp, com atendimento via agente virtual

Telefone 0800 878 0708

Ao pedir seu orçamento para transporte de veículos para outro estado, informe o valor aproximado do veículo (usado para calcular o seguro), modelo, cidade de origem e destino no Espírito Santo (como Vitória ou Cariacica), além do período desejado para o envio.

Documentação exigida

Os documentos exigidos para o serviço incluem:

CRLV Digital ou impresso

ATP-V (quando há transferência de propriedade)

Documento de arrematação para veículos de leilão

É indispensável que o automóvel esteja regularizado. A presença do proprietário não é obrigatória, mas alguém de confiança deve acompanhar a coleta ou a entrega e assinar os termos.

Posso transportar pertences pessoais?

Sim, é permitido levar pertences no interior do carro, mas há ressalvas importantes:

Eles não são cobertos pelo seguro

Não devem aumentar o peso ou comprometer a segurança

A PRF pode inspecionar o conteúdo

Capacetes, roupas e objetos soltos são proibidos. Para maior proteção, recomenda-se armazenar os itens no porta-malas, de forma organizada, e sempre em caixas fechadas.

Por que escolher a Nacional GO?

A Nacional GO oferece vantagens como:

Contratação simples e atendimento multicanal

Rastreamento em tempo real via site ou WhatsApp

Frota moderna e equipe capacitada

Cobertura em todo o país com mais de 200 pontos de coleta

Serviços diferenciados como coleta com hora marcada, entrega expressa e caminhão exclusivo

Além disso, a empresa conta com presença estratégica no Espírito Santo, com bases em cidades como Vitória e Cariacica. Isso permite maior agilidade no transporte de carros no Espírito Santo e demais veículos.

Clientes como Gisele Almeida e Tamara Abdalla relatam experiências positivas, destacando a pontualidade, a integridade dos veículos no recebimento e a atenção da equipe durante o processo.

Transporte de motos no Espírito Santo

Se você possui uma motocicleta, também pode contar com a Nacional GO. O transporte de motos no Espírito Santo é feito com estruturas adequadas para garantir total segurança, desde a amarração até a entrega. Basta informar o modelo e valor no momento da cotação.

Conclusão

Ao realizar uma mudança ou enviar seu veículo para o Espírito Santo, contar com um serviço profissional é a melhor escolha. A Nacional GO oferece estrutura, tecnologia e suporte completo para que o transporte de veículos no Espírito Santo ocorra com total tranquilidade — seja para carros, motos ou embarcações.

Evite riscos, desgaste e surpresas. Faça seu orçamento com a Nacional GO e tenha a segurança de que seu veículo chegará ao destino em perfeitas condições.