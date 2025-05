Mulher é presa após agredir policial durante abordagem

Uma mulher de 39 anos foi detida na madrugada desta quinta-feira (1º) após agredir um policial militar com um chute no rosto durante uma abordagem no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

O episódio enquanto os agentes realizavam patrulhamento de rotina. Segundo os militares, a condutora tentou dar marcha à ré ao perceber a aproximação da viatura, o que levantou suspeitas e motivou a abordagem.

De acordo com a PM, a mulher apresentava sinais claros de embriaguez, comportamento descontrolado e se recusou a se identificar. No momento em que os agentes tentaram contê-la, ela teria reagido com um chute no rosto de um dos militares. Após a agressão, a mulher foi detida e conduzida à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por quatro infrações: por se recusar a fornecer informações pessoais às autoridades, por resistência à ação policial, por agressão a um agente de segurança pública no exercício da função, e por dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência. Após os procedimentos legais, foi levada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).