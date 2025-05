Muniz Freire: corpos encontrados em açude são de idosos; veja vídeo

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de um veículo submerso em um açude, na zona rural de Muniz Freire, no Espírito Santo, na manhã deste domingo (18). O caso ocorreu na comunidade de Ponte do Lage, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica.

Segundo informações preliminares, o veículo em que as vítimas estavam teria capotado e caído dentro do açude ainda na noite de sábado (17), quando os idosos tentavam sair do sítio de sua propriedade. O carro ficou completamente submerso, o que levou ao afogamento do condutor e da passageira, ambos casados.

Para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram roupas de neoprene e equipamentos sanitários. Os corpos foram retirados de dentro do veículo manualmente, com o auxílio de movimentos estratégicos para posicionar o carro de forma mais favorável à operação. Após algumas tentativas, os corpos foram removidos e entregues à equipe da Polícia Científica.

As vítimas não tiveram suas identidades divulgadas oficialmente. O caso segue sob investigação.

Vídeo: Redes Sociais