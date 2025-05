Musso irá deixar Secretaria de Governo e focar em campanha eleitoral

Conforme interlocutores, Erick Musso (Republicanos), atual secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, irá deixar o cargo até o final de junho. Sua saída tem como objetivo dedicar-se à sua pré-candidatura a deputado federal, à presidência do Republicanos e, principalmente, à pré-campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao governo do Estado.

Desde que assumiu a administração municipal em janeiro, Musso tem se destacado por sua atuação política intensa, especialmente na estratégia de aumentar a visibilidade de Pazolini fora da Grande Vitória. Ele tem coordenado as viagens do prefeito pelo interior, organizando agendas políticas e encontros com diversas lideranças para buscar apoios para as eleições de 2026.

Com a decisão de deixar a secretaria, Erick Musso terá mais liberdade para intensificar seu trabalho político, percorrendo o Estado e mantendo contato com lideranças políticas, comunitárias e empresariais. Ele também se dedicará à construção das chapas estadual e federal do Republicanos, além de focar em sua própria candidatura a deputado federal.

Além dos compromissos partidários e eleitorais, fontes confirmam que outros fatores também influenciaram a decisão de Musso, que deve gerar novos desdobramentos políticos na cidade e no Estado.