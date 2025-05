Mutirão oferece vagas no setor de rochas naturais em Cachoeiro

Com o objetivo de facilitar a contratação de profissionais pela indústria de rochas naturais, será realizado no dia 7 de junho, sábado, em Cachoeiro de Itapemirim, o “Mutirão de Empregos – Setor de Rochas”. A ação faz parte do programa Conecta Indústria e é fruto de uma parceria entre o IEL/SENAI, o Sindirochas e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos.

Nesse dia, das 8h às 12h, na unidade do SENAI, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 975, bairro Alto Monte Cristo, empresas do setor estarão presentes para realizar entrevistas e selecionar candidatos para vagas já disponíveis. A iniciativa representa mais uma ação concreta de aproximação entre empresas e profissionais, contribuindo para o fortalecimento do setor de rochas naturais no Espírito Santo e para a promoção do emprego na região sul do estado.

O processo inclui três etapas principais: pré-inscrição, triagem e entrevista. Todos os interessados devem preencher previamente o formulário eletrônico, disponível no link https://forms.office.com/r/Z21XMP1zXs. Será feita a triagem de currículos para encaminhamento direto às empresas participantes. As entrevistas ocorrerão no próprio local, de forma dinâmica e por ordem de chegada.

Além das entrevistas presenciais, todos os candidatos serão incluídos em um banco de talentos, que poderá ser consultado pelas empresas em futuras seleções. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto e, preferencialmente, levar o currículo atualizado.

Conecta Indústria – Setor de Rochas – Mutirão de Empregos

Data: 7 de junho de 2025 (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: SENAI Cachoeiro – Av. Jones dos Santos Neves, 975 – Alto Monte Cristo

Pré-inscrição: https://forms.office.com/r/Z21XMP1zXs