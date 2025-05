Não basta ser sustentável. Tem que ser acessível

Por Dani Klein, especialista em ESG e líder da curadoria da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025

Sustentabilidade virou tendência. Está nos discursos, nos relatórios, nas campanhas publicitárias e nos planos de negócios. Muitas vezes, permanece onde sempre esteve: nos mesmos espaços, com as mesmas vozes, repetida nas mesmas mesas, compostas, majoritariamente, por homens brancos, às vezes com uma única mulher na “cota”, e o debate restrito ao circuito de quem joga golfe ou tênis no fim de semana.

Mas, entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória (ES), vai abrigar um evento que desafia esse roteiro. A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 foi desenhada para ampliar o acesso ao debate, sem abrir mão da densidade técnica. Gratuita, aberta ao público e realizada ao ar livre, a conferência reúne especialistas de todas as regiões do país — da Amazônia ao litoral Sul, do sertão à Baixada Fluminense — em painéis que articulam ciência, política pública, cultura, economia e território.

É um encontro pensado para conectar quem pesquisa, quem formula, quem executa e quem sente no corpo os impactos das emergências climáticas. Um espaço de troca entre pessoas que, em geral, não compartilham o mesmo auditório e, talvez por isso mesmo, precisam se ouvir.

A programação envolve uma jornada de trilhas interligadas, Grupos Técnicos que vão elaborar propostas para os Estados do Consórcio Brasil Verde levarem à COP 30, e uma Jornada Científica com publicação de anais. Tudo isso com entrada livre, foco na circulação real do conhecimento, busca de soluções práticas para a transformação e compromisso com a diversidade, seja ela de gênero, de raça, de origem e de pensamento.

Sustentabilidade é um valor coletivo e coletividade pressupõe acesso! O conhecimento precisa circular para gerar impacto e isso não acontece só entre CEOs e convidados com crachá. A transição que interessa passa pela rua, pelas escolas, pelos centros comunitários, pelas redes locais. E começa por quem tem vivido, todos os dias, as consequências da ausência de políticas sustentáveis.

A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, o tilintar do tempo que nos aproxima da COP 30, é uma tentativa de devolver o debate ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído: o espaço público.

Serviço

O Sustentabilidade Brasil acontece de 11 a 14 de junho de 2025, em Vitória (ES). O evento, etapa oficial da COP30, é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, sem fins lucrativos, aberto ao público e gratuito.