Nota Premiada Capixaba tem sorteio especial de Dia das Mães

O Dia das Mães já passou, mas os cidadãos cadastrados no Nota Premiada Capixaba têm mais uma chance de levar um presentão para casa.

Nesta quinta-feira (29) acontecerá o sorteio deste mês do maior programa de educação fiscal do estado, que terá, pela primeira vez, um superprêmio em homenagem às mães, no valor de R$ 50 mil, para cada uma das regiões (Metropolitana, norte e sul).

Transmissão ao vivo

O sorteio inédito será realizado por meio de transmissão ao vivo, às 11h45, na TVE Espírito Santo e na Rádio Espírito Santo.

Outra novidade é que pela primeira vez o sorteio contará com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo mais acessibilidade e transparência.

A iniciativa é da TVE, que está implementando a linguagem acessível a pessoas surdas ou com deficiência auditiva em toda a sua programação.

Quem pode concorrer?

Concorrerão ao Prêmio Especial de Dia das Mães os bilhetes gerados pelas notas fiscais de compras emitidas entre os dias 1º de abril e 15 de maio.

Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos o sistema gera um bilhete para concorrer aos sorteios.

Além do sorteio especial, também será realizada a premiação mensal de maio, que distribuirá outros cinco prêmios por região, nos seguintes valores: R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil.

A entidade social escolhida pelos ganhadores também é premiada, recebendo prêmios equivalentes a 50% dos valores pagos aos cidadãos.

As instituições, ainda que não premiadas, também fazem jus ao rateio, que distribui mensalmente R$ 170 mil de forma proporcional ao engajamento social (número de apoiadores) de cada uma.

Como concorrer?

Para quem ainda não se cadastrou no programa, fica a dica: para concorrer nos próximos sorteios, basta acessar o site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, clicar em “cadastro” e fazer o login, por meio do Acesso Cidadão ou do Gov BR.

Depois, é só preencher um formulário simples com dados de contato, escolher uma instituição social para apoiar e lembrar de sempre pedir o CPF nas notas de suas compras.

Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os bilhetes para os sorteios são gerados automaticamente.

A cada mês, o Nota Premiada Capixaba distribui R$ 184,5 mil em prêmios: R$ 123 mil para os cidadãos cadastrados no programa e R$ 61,5 mil para as instituições sociais participantes.

O programa tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Os contemplados

Os contemplados no sorteio de maio receberão mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias.

A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

41º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 29 de maio (quinta-feira)

Horário: 11h45

Transmissão ao vivo pela TVE e pela Rádio Espírito Santo

Prêmio Especial de Dia das Mães

R$ 50 mil por região (Metropolitana, norte e sul)

Premiação mensal por região (Metropolitana, norte e sul)

1º prêmio: R$ 25 mil

2º prêmio: R$ 7 mil

3º prêmio: R$ 5 mil

4º prêmio: R$ 2,5 mil

5º prêmio: R$ 1,5 mil