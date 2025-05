Nova data é marcada para visita de Lula ao Espírito Santo; veja

Após sucessivos adiamentos, uma nova data foi incluída na agenda presidencial para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a vinda está prevista para a próxima sexta-feira (16), embora ainda possa haver alterações.

A visita terá dois compromissos principais. Em Linhares, no norte do Estado, Lula deve participar da cerimônia de entrega de 917 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, uma das principais vitrines sociais do governo federal. Já na região do Sapê do Norte — área de forte presença quilombola, entre São Mateus e Conceição da Barra — o presidente deve anunciar a inclusão de comunidades tradicionais no Acordo do Rio Doce, que trata das compensações aos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), ocorrido em 2015.

A confirmação da agenda foi feita pela deputada federal e presidente estadual do PT, Jack Rocha, ao portal AQUINOTICIAS.COM. Apesar disso, a programação completa ainda não foi oficialmente divulgada pelo Palácio do Planalto.

Essa não é a primeira vez que uma visita do presidente ao Espírito Santo é anunciada e depois adiada. Inicialmente, a entrega das moradias estava marcada para o dia 2 deste mês, mas o evento foi cancelado sem nova data confirmada à época.

Desde o início do terceiro mandato, Lula só esteve no Espírito Santo em dezembro de 2023, quando inaugurou o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Em fevereiro deste ano, durante um evento no Rio Grande do Sul, o presidente chegou a prometer que rodaria o país e visitaria o Espírito Santo após o Carnaval — o que também não se concretizou.

A possível vinda de Lula reacende expectativas políticas no Estado, especialmente entre lideranças do PT capixaba e aliados locais, que veem na visita uma oportunidade de fortalecimento institucional e aproximação com demandas regionais.