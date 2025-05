Novas gerações despontam na produção de café na Região do Caparaó

Há séculos, o cultivo do café desempenha um importante papel na economia do país. Instituído em 2005 pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) para marcar o início da colheita das principais regiões cafeeiras do Brasil, o Dia Nacional do Café, celebrado no dia 24 de maio, busca valorizar e homenagear a bebida que representa uma verdadeira paixão nacional e que não pode faltar na mesa da maioria dos brasileiros.

Tradicional como a própria bebida, o cultivo do café na Região do Caparaó ultrapassa gerações e vem despertando o interesse e conquistando os corações de agricultores mais jovens da localidade. Um legado que, ainda que timidamente, vem sendo passado de pai para filho nos últimos tempos e tem contribuído diretamente para garantir a qualidade da produção local.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/novas-geracoes-despontam-na-producao-de-cafe-na-regiao-do-caparao/