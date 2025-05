Novo Acordo do Rio Doce: São Mateus vai receber R$ 127 milhões

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu, no último dia 19 de maio, uma reunião estratégica com representantes dos municípios capixabas beneficiados pela repactuação do Novo Acordo do Rio Doce. O encontro teve como foco o alinhamento de ações para a aplicação dos recursos destinados à saúde pública, como forma de compensação pelo desastre ambiental ocorrido em Mariana (MG), em 2015.

Participaram do encontro representantes de 11 municípios: Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Serra e Sooretama. A reunião também serviu como preparação para a Oficina de Trabalho Presencial que será conduzida pelo Ministério da Saúde nos próximos dias.

Durante o encontro, foram detalhadas as diretrizes para a utilização dos recursos, com destaque para o fortalecimento da atenção primária, ações de vigilância, promoção, proteção e recuperação da saúde. Segundo a Sesa, o objetivo é garantir que os investimentos tenham impacto direto na qualidade de vida da população atingida.

O município de São Mateus foi citado como um dos maiores beneficiados no Espírito Santo, com previsão de receber R$ 127,7 milhões ao longo de 20 anos. Apenas nos próximos quatro anos, o município deve ser contemplado com cerca de R$ 74,6 milhões. Para 2025, a expectativa é de que mais de R$ 44 milhões estejam disponíveis para execução, condicionados à aprovação do plano de trabalho.

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, e o secretário municipal de Saúde, Kepler Reis Jr, participaram da reunião ao lado do secretário estadual Tyago Hoffmann. Juntos, reforçaram o compromisso de aplicar os recursos com transparência e foco em resultados.

A repactuação integra as medidas de reparação previstas após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e visa fortalecer os serviços públicos essenciais nos territórios atingidos. No caso da saúde, a meta é ampliar a capacidade de atendimento e melhorar a infraestrutura dos municípios capixabas beneficiados.