Novo concurso público oferecerá 600 vagas no Espírito Santo

Um novo concurso público será aberto no Espírito Santo no início do segundo semestre de 2025. O certame, que deve oferecer 600 vagas, será executado no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

A expectativa é de que os detalhes para inscrição no concurso público, bem como cargos e provas sejam divulgados em breve.

As informações ainda apontam que o Termo de Referência se encontra em fase de elaboração. Além disso, o processo de contratação da banca organizadora também já está em andamento.