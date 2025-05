Novo partido no ES já nasce com 14 prefeitos e forte base parlamentar

A fusão entre PSDB e Podemos está em fase avançada em nível nacional e começa a modificar o cenário político nos estados. No Espírito Santo, o deputado federal Gilson Daniel foi confirmado como presidente da nova sigla resultante da união entre os dois partidos, que tiveram papéis importantes na história política recente do país. A formalização da fusão está prevista para junho, após as convenções nacionais das legendas.

Com perfil técnico, experiência como gestor público e atuação destacada na Câmara dos Deputados, Gilson Daniel terá a missão de liderar no Estado um partido moderno, democrático, com presença forte nos municípios e identidade programática bem definida.

A nova legenda já nasce com expressão no Espírito Santo:

1 senador da República

2 deputados federais

4 deputados estaduais

14 prefeitos, sendo a segunda maior força em número de gestores municipais

18 vice-prefeitos

180 vereadores, compondo a maior bancada municipalista do Estado

A união representa a soma de dois legados importantes: o PSDB, responsável por marcos como o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal e avanços no ensino superior; e o Podemos, que consolidou sua atuação com foco no fortalecimento dos municípios, gestão eficiente, transparência e proximidade com a sociedade.

“Estamos unindo tradição e inovação. O PSDB carrega uma história de realizações fundamentais para o Brasil. O Podemos trouxe a força do municipalismo e da renovação política. Agora, juntos, temos a oportunidade de construir um partido forte, que respeita o passado e projeta o futuro”, afirmou Gilson Daniel.

Ele também elogiou o papel do presidente estadual do PSDB, deputado Vandinho Leite, reconhecendo sua contribuição para o sucesso da fusão.

“Vandinho é um parceiro leal, um amigo e uma das lideranças mais capacitadas do Espírito Santo. Sua atuação foi essencial para que essa transição fosse conduzida com equilíbrio e visão estratégica”, afirmou.