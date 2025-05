Novo visual! Eduardo Costa aparece careca em show e explica o motivo

O cantor sertanejo Eduardo Costa, de 46 anos, voltou a apresentar um novo visual para seus fãs. No último fim de semana, ele surpreendeu ao surgir careca durante um show. Ele imediatamente esclareceu o motivo: um transplante capilar feito na semana passada.

No entanto, o que chamou a atenção foi o motivo por traz da queda de cabelo do artista: “Meu cabelo estava muito ralo, porque eu usei muita bomba no passado, muito anabolizante. E isso se somou o estresse da pandemia, e meu cabelo foi caindo, ficando ralo”, explicou o cantor em entrevista ao Conceito Sertanejo.

Com tom de brincadeira, Eduardo disse que a ideia de cuidar do visual também foi para agradar a esposa, Mariana Polastreli. “Chama-se obediência à esposa. Manda quem pode, obedece quem tem amor aos dentes”, brincou.

“Eu sabia que ia assustar as pessoas quando eu subisse no palco careca. Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo. Mas eu não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado com a minha imagem, se eu estou feio ou bonito”, completou o cantor.