‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha data de estreia nos cinemas em 2026

Sucesso de bilheteria em 2006, ‘O Diabo Veste Prada‘ chega aos cinemas no próximo ano. De acordo com a revista Variety, o filme de continuação da trama chega aos cinemas em 1º de maio de 2026.

As informações de que uma continuação do longa estaria em estágio inicial de desenvolvimento pela Disney, que agora detém os direitos da produção, começaram a circular em julho do ano passado.

Baseado no livro de mesmo nome, o longa-metragem original contou com Meryl Streep no papel de Miranda Priestly, a poderosa editora-chefe de uma grande revista, com Anne Hathaway e Emily Blunt interpretando suas assistentes, Andy e Emily, respectivamente.

Apesar de os fãs desejarem ver Meryl Streep e Emily Blunt brilhando juntas novamente, nenhum membro do elenco foi oficialmente confirmado.

Segundo a Variety, o enredo do próximo filme supostamente acompanha Miranda Priestly enquanto ela lida com o declínio da publicação de revistas tradicionais. A vilã deverá enfrentar Emily Blunt, agora uma executiva poderosa de um grupo de luxo que controla os investimentos publicitários dos quais Miranda precisa desesperadamente.