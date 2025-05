O (outro) ouro verde que impulsiona o Espírito Santo

O Espírito Santo continua trabalhando seu potencial para ser um dos grandes produtores de abacate do Brasil. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área destinada ao cultivo da fruta no Estado apresentou um crescimento significativo em 2023, alcançando 1.137 hectares, um aumento de 18,56% em relação ao ano anterior.

Essa expansão da área cultivada refletiu diretamente na produção total de abacate, que saltou de 24.991 toneladas em 2022 para 29.556 toneladas em 2023, representando um incremento de 18,26%. O rendimento médio por hectare, no entanto, manteve-se praticamente estável, indicando que as técnicas de cultivo e as condições climáticas foram favoráveis à produção.

