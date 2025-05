Obra de R$ 2,9 milhões melhora acesso rural em Marilândia

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), inaugurou no sábado (17) as obras de recapeamento da estrada que liga as comunidades de Liberdade e Bica à Rodovia ES-360, em Marilândia, na microrregião Centro-Oeste do Estado. A intervenção, executada pela Secretaria da Agricultura (Seag), contou com investimento de R$ 2,9 milhões e abrangeu 5,4 quilômetros de extensão.

Durante a cerimônia, Casagrande ressaltou a eficiência da gestão estadual em comparação com a média nacional. “O Brasil investe cerca de 6% em infraestrutura. Aqui no Espírito Santo, esse índice chega a 20%, mesmo com uma das menores cargas tributárias do país. Ter equilíbrio fiscal e ser Nota A do Tesouro Nacional não é um fim em si, mas um meio para entregarmos obras que melhoram a vida das pessoas”, afirmou.

A estrada recuperada é considerada estratégica para a mobilidade local e o escoamento da produção agropecuária, além de impulsionar o agroturismo na região. De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a iniciativa reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento do interior. “Trabalhamos para garantir segurança no transporte da produção e facilitar o acesso das comunidades rurais aos centros urbanos”, destacou.

O evento também contou com a presença de diversas lideranças políticas. Estiveram no local os prefeitos Gutinho Astori (Marilândia), Ana Izabel Malacarne (São Domingos do Norte), Lastênio Cardoso (Baixo Guandu), Leonardo Finco (Governador Lindenberg), Davi Ramos (Vila Valério) e Jailson Quiuqui (Águia Branca). Participaram ainda o deputado federal Paulo Foletto, os deputados estaduais Dary Pagung e Mazinho dos Anjos, além do secretário estadual de Recuperação do Rio Doce, Guerino Balestrassi.

A obra é mais uma entre as diversas intervenções em infraestrutura rural promovidas pela atual gestão, que tem priorizado investimentos para fortalecer o interior e garantir melhores condições de mobilidade e desenvolvimento econômico nas regiões capixabas.