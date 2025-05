Obras do DNIT causam interdições temporárias na BR 259 no ES; veja

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que trechos da BR-259, no Espírito Santo, sofrerão interdições parciais nesta quarta (14) e quinta-feira (15) nos municípios de Baixo Guandu, Colatina e João Neiva. As interrupções ocorrerão em horários distintos ao longo dos dois dias para a realização de serviços programados de manutenção.

De acordo com o DNIT, cada bloqueio terá duração estimada entre 30 minutos e uma hora. Todos os pontos estarão devidamente sinalizados para orientar os motoristas. A autarquia também alerta que, em caso de chuva, os trabalhos poderão ser adiados e remarcados.

Quarta-feira (14)

Quinta-feira (15)

O DNIT recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho e planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

