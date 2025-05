Operação BAEST mira lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no ES

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (14), a Operação BAEST.

Participaram da operação o Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), em parceria com a Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/SESP). A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prestou apoio à ação, assim como o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Também estiveram presentes o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e a Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae).

Além disso, o suporte operacional e logístico do Projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também participou da ação.

A operação ocorre simultaneamente no Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O objetivo é investigar a atuação em crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas, entre outros.

A operação mobilizou mais de 100 policiais civis de todo o Brasil para cumprir 25 mandados de busca e apreensão, 29 bloqueios de contas bancárias e 17 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis.

No Espírito Santo, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui