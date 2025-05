Operação ‘Primeiro de Maio’ cumpre 6 mandados de prisão no Norte do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte, da 16ª Delegacia Regional de Linhares (DRL) e do Serviço de Inteligência da DRL, com o apoio de policiais civis de outras unidades da região e da Polícia Civil da Bahia, deflagrou a Operação “Primeiro de Maio” nessas terça-feira (29) e quarta-feira (30), com o objetivo de cumprir mandados de prisão em aberto no norte do Estado.

Na terça-feira (29), uma mulher de 28 anos, condenada por tráfico de entorpecentes a mais de cinco anos de prisão, foi localizada em uma propriedade rural na Estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Ela foi presa no local de trabalho, sem apresentar resistência, e encaminhada ao sistema prisional.

No mesmo dia, em Camacã, no Estado da Bahia, um homem de 33 anos foi preso por policiais civis de Linhares, com o apoio da Polícia Civil baiana. Ele tinha mandado de prisão por estupro de vulnerável, crime cometido no município de Santa Teresa. O suspeito foi entregue ao sistema prisional da Bahia, onde permanecerá à disposição da Justiça capixaba.

Ainda na noite dessa terça-feira (29), em Rio Bananal, um jovem de 18 anos foi apreendido no bairro Santo Antônio, com três mandados de internação em aberto por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e aguarda vaga no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Também em Rio Bananal, no Córrego Araújo, foi preso um homem de 42 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia por dívida de pensão alimentícia.

Na quarta-feira (30), policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam, no bairro Bebedouro, em Linhares, um homem de 31 anos condenado por furto no Estado da Paraíba. Ele foi detido em sua residência, encaminhado à Delegacia Regional e, posteriormente, à Penitenciária Regional de Linhares, onde ficará à disposição da Justiça paraibana.

Por fim, na região de Rio Quartel, um homem de 37 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio cometido em Nova Viçosa, também na Bahia, foi localizado em via pública e preso por equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e do Serviço de Inteligência da DRL.

Ao todo, seis mandados de prisão foram cumpridos em dois dias, demonstrando a efetividade da Operação “Primeiro de Maio” e o compromisso da Polícia Civil com a justiça e a segurança pública.