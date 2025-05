Operação Tarega: comércio ilegal de fios de cobre é combatido na Serra

A Polícia Civil (PC), deflagrou, nesta quarta-feira (28), a 12ª fase da Operação Terega, com o objetivo de combater o comércio ilegal de fios de cobre na Serra. A ação foi realiazada pelas 12ª e 13ª Delegacias da Serra e contou com apoio da 3ª Delegacia Regional da Serra.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada de forma integrada com a fiscalização da Prefeitura Municipal da Serra. Além disso, operadoras de telefonia contribuiram com a operação auxiliando na identificação de materiais provenientes de furtos de infraestrutura de telecomunicações.

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão em ferros-velhos localizados nos bairros Carapina Grande, Central Carapina e Jardim Tropical, no município da Serra.