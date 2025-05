Oposição aciona PGR e pede afastamento de Lupi por omissão no INSS

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Zucco (PL-RS), protocolou nesta semana uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. A iniciativa ocorre em meio ao escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que está no centro de denúncias sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

De acordo com o parlamentar, Lupi teria se omitido diante de indícios de irregularidades no INSS, que teriam sido conhecidos por sua pasta desde, pelo menos, março de 2023. Ele solicita que seja instaurado procedimento de investigação criminal e, ainda, o afastamento cautelar do ministro do cargo.

“No caso em tela, apesar dos indícios de irregularidades que eram já conhecidos pelo alto escalão do INSS e pelo ministro de Estado da Previdência Social pelo menos desde março de 2023, nenhuma providência administrativa foi adotada”, afirmou Zucco.

As denúncias vieram à tona após série de reportagens publicadas pelo portal Metrópoles a partir de dezembro de 2023. Segundo a apuração, entidades associativas e sindicatos de aposentados teriam realizado cobranças indevidas por meio de descontos não autorizados em benefícios previdenciários. O esquema, investigado pela Polícia Federal (PF), pode ter movimentado R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, somando valores legítimos e ilícitos.

Na semana passada, a PF deflagrou uma operação no âmbito das investigações que apuram o esquema. A trama envolveria a atuação de entidades registradas em nome de laranjas para burlar o sistema do INSS.

Paralelamente, a oposição protocolou nesta quarta-feira (30) um pedido para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do “Roubo dos Aposentados”. O requerimento, apresentado pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), reuniu 185 assinaturas — número superior ao mínimo regimental de 171 apoios.

Apesar da mobilização, a instalação da CPI depende do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que durante reunião de líderes nesta quarta afirmou haver uma fila de pedidos de CPIs pendentes e não se comprometeu com a abertura do novo colegiado.