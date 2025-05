Pai de bebê assassinada em Cariacica se entrega e confessa autoria

O pai da pequena Maya Simor Pereira, de apenas um ano, encontrada morta com sinais de agressão em Porto de Cariacica, no município de Cariacica, confessou a autoria do crime.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe contou com detalhes que a filha frequentemente sofria agressões devido o pai suspeitar da paternidade. Diante da informações, a autoridade policial da Central de Teleflagrantes representou pela prisão preventiva do suspeito e comunicou ao pai do suspeito, avô da vítima, que diligências seriam iniciadas para localizá-lo

Algumas horas depois, o suspeito compareceu à Delegacia Regional de Cariacica. Sua apresentação não foi considerada espontânea, mas motivada pela representação da prisão preventiva e pelo aviso sobre o início das buscas.

O suspeito, de 19 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio qualificado, por motivo fútil. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Ele permanece à disposição da Justiça.