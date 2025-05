“Pai de santo” é preso suspeito de estupro de vulnerável em Cachoeiro

Um pai de santo foi preso na última quarta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim, suspeito de estupro de vulnerável.

O homem, de 45 anos, é acusado de estuprar e engravidar uma jovem de 15 anos portadora de deficiência intelectual.

De acordo com a PC, o crime aconteceu em abril de 2024. Entretanto a denúncia foi registrada apenas em setembro, por conta de ameaças que a jovem sofreu.

Devido ao estupro, a jovem acabou engravidando e a criança nasceu em janeiro deste ano. No decorrer das investigações foi solicitado um teste de DN onde foi confirmado de fato, que o líder religioso era, de fato, o pai biológico do bebê resultante do abuso.

“A investigação apontou que o indivíduo era reconhecido como um “Pai de Santo” e a vítima o conheceu ao participar das cerimônias que ele liderava. Durante as investigações, outras pessoas que também sofreram abusos por parte do homem se apresentaram na delegacia para relatar os acontecimentos, afirmando que, durante os rituais, o acusado aproveitava a ocasião para cometer abusos sexuais. Em um dos relatos, uma das vítimas mencionou que ainda há outras pessoas que também foram vítimas, mas que estão com medo de fazer a denúncia”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

“Ressaltamos que no caso de um crime é fundamental que a vítima, seus responsáveis legais ou indivíduos próximos a ela busquem a Unidade Policial mais próxima ou efetuem o registro por meio da Delegacia On-line para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações”, completou a delegada Edilma Oliveira.