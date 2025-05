Parklets começam a ser instalados no Polo Gastronômico em Cariacica

As obras no Polo Gastronômico de Vila Palestina seguem a todo vapor e, nesta semana, uma nova etapa teve início: a instalação dos primeiros parklets ao longo da Avenida Jerusalém. Ao todo, seis estruturas serão montadas, trazendo mais conforto para quem frequenta a região.

Enquanto de um lado da avenida as equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semob) trabalham com a drenagem e pavimentação da via, do outro já é possível ver o primeiro parklet tomando forma.

Os espaços contam com pergolados de madeira, bancos, plantas artificiais e varal de luzes, que vão transformar o local em um ambiente ainda mais acolhedor e convidativo para moradores e visitantes.

Além dos parklets, projetados como áreas de convivência ao ar livre, a região receberá uma série de melhorias: reforma da praça central com lixeira subterrânea, nova iluminação de LED, “Calçada Cidadã”, voltada para acessibilidade e mobilidade, playgrounds, bancos, floreiras de concreto e postes com pintura antipichação.

Além disso, a segurança também será reforçada com a instalação de uma guarita que funcionará como posto policial. A proposta é transformar Vila Palestina em um ponto de encontro gastronômico, cultural e de lazer, valorizando o comércio e proporcionando mais qualidade de vida para a população.